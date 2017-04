V čele nemocnic nechtějí politika, ale odborníka

České Budějovice – Odejdou přátelé Jiří Zimola a Martin Bláha z vrcholných postů společně? K tomu se v úterý předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha nevyjádřil. Po mluvčí nemocnice Ivě Novákové poslal omluvu s tím, že má pracovní povinnosti.

Z tiskové konference Jiřího Zimoly k výstavbě rekreačních domů Lipno - Slupečná. Na snímku zleva Martin Bláha, Jiří Zimola a Jaromír SlívaFoto: Deník / Radka Doležalová

K rozpadu koalice a konci hejtmana přispěly i odměny vyplácené Martinu Bláhovi, který každoročně pobíral 7,3 milionu korun z veřejných prostředků. Jaký by měl být jeho nástupce?



Předseda PRO JIŽNÍ ČECHY Jiří Švec se domnívá, že vzhledem k potřebě kraje jako zřizovatele nemocnic by to měl být více odborník než politik. „Nelíbí se mi, když manažeři dostávají astronomické odměny z veřejných peněz a matka musí sbírat plastová víčka, a tady se točí ročně sedm miliard. Ale je nutné stanovit strop,“ míní Jiří Švec v souvislosti s vysokou odměnou tří členů představenstva nemocnic.

Pavel Hroch (Jihočeši 2012) by do čela nemocnic postavil odborníka – ekonoma s manažerskými schopnostmi. Stejně jako Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Vysoké odměny v představenstvech nemocnic byly vypláceny již za krajského působení KSČM. Jihočeský šéf strany Petr Braný upřesnil, že jejich resortem bylo školství, a nikoli zdravotnictví, kterému proto nevěnovali tolik pozornosti. „Věděli jsme, jak je Martin Bláha odměňován v krajské nemocnici, ale nenapadlo nás spojit si i jeho další příjmy z ostatních jihočeských nemocnic a hlavně roční odměny,“ řekl Petr Braný.



Pokud bude v koaličních jednáních úspěšnější ČSSD, navrhne na post hejtmanky současnou náměstkyni Jiřího Zimoly Ivanu Stráskou, která již osm let řídí resort zdravotnictví. O vysokých příjmech z Jihočeských nemocnic proto měla přehled z první ruky. Tohoto mínění je Martin Kuba z ODS: „Je členem rady, která zastává funkci valné hromady Jihočeských nemocnic, a předkládá materiály do rady.“ Jeho spolustraník, bývalý hejtman Jan Zahradník, se ohrazuje proti nařčení ČSSD, že vysoké odměny byly stanoveny už za jeho „vlády“.

Tehdy prý vstoupilo v platnost, že stejný člověk bude figurovat v představenstvech všech nemocnic. „Nesměl podnikat, jeho měsíční příjem byl 150 tisíc,“ uvedl Jan Zahradník.



Ivanu Stráskou jsme v úterý několikrát neúspěšně kontaktovali.