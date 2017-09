V Hojné Vodě připomněli tradiční řemeslo a chystají sklářské muzeum

Hojná Voda – Ve sklenicích, pohárech, miskách i dalších výtvorech šikovných českých sklářů se v sobotu odrážely sluneční paprsky při Sklářských slavnostech.

Tradiční akce přilákala do Hojné Vody, malebného místa v Novohradských horách, stovky lidí.



S pořádáním Sklářských slavností, které mají připomínat dávnou tradici výroby skla na Novohradsku, začala před sedmi lety parta místních nadšenců. Jeden z nich, Petr Nedvěd, ocenil, že časem si slavnosti vzala za své i nedaleká obec Horní Stropnice.



Akce nabídla příchozím ukázky foukání skla v podání mistrů osmi českých sklářských dílen, ale také hudební program, dobré jídlo a pití. Nechyběla ani soutěž o nejlepší pečenou husu.



Petra Nedvěda potěšilo, že si slavnosti získávají stále větší renomé. „Začínali jsme s ukázkami práce jedné sklárny, teď sem přijíždějí skláři z celé republiky. A ne ledajací, jsou to opravdoví mistři.“ Přibývá i návštěvníků, byť pořadatelům nejde o to, aby se ze slavnosti stala masová akce. „Hodně záleží na počasí. Letos to vyšlo parádně, ale byly roky, kdy přišlo málo lidí, až jsme přemýšleli, jestli má smysl v tom pokračovat,“ řekl Petr Nedvěd.



Tradice ale přežije. A s ní i vzpomínání na výrobu skla na Novohradsku. Její připomínkou má být i muzeum sklářství, které v Hojné Vodě chystají. Vznikne v plánované novostavbě. „Máme vše připraveno, z naší strany je projekt ve fázi územního rozhodnutí. Ale čekáme na dotační peníze. Jde o přeshraniční zdroj, a tak je třeba, aby rakouská strana připravila adekvátní projekt k tomu našemu. Pak budeme moci začít stavět,“ vysvětlil Petr Nedvěd, jeden z asi patnácti lidí, kteří v Hojné Vodě trvale žijí. Předtím, než zde bylo vytvořeno zakázané hraniční pásmo a mnoho domů padlo k zemi, tu podle Petra Nedvěda bylo 342 čísel popisných.



Dnes je osada vyhledávaným turistickým cílem. Na slavnosti sem přijela i Johana Lapicová z Českých Budějovic s dcerami Blaničkou a Aničkou Toncarovými. „Na této akci jsme poprvé, dozvěděla jsem se o ní náhodou z plakátu v Trhových Svinech. Je to tu fajn, akorát jsme bohužel nestihly ochutnat pečené husy,“ zasmála se Johana Lapicová.