V Lidické stály kolony aut i autobusů

České Budějovice - Uzavírka klíčové komunikace ochromila České Budějovice.

I za denního světla prožívaly včera v Českých Budějovicích noční můru stovky řidičů a cestujících hromadné dopravy. Úplná uzavírka Lidické třídy uštědřila dopravě v krajském městě direkt, který ji v ranní špičce na dlouhé desítky minut totálně ochromil. Obávaný kolaps dopravy, kterého se všichni obyvatelé krajského města i dojíždějící hrozí, se stal poprvé po prázdninách realitou.

Podle tiskového mluvčího dopravního podniku Viktora Lavičky dosahovalo zpoždění linek v Lidické třídě a následně i v ulici Boženy Němcové, kudy je vedena objížďka, desítek minut. Navíc se v ulici Na Sadech stala dopoledne havárie. „Z důvodu odstartování rekonstrukce Lidické třídy a následné hustoty provozu dosahovalo v ulici B. Němcové na linkách 2, 5, 7, 13 a 15 zpoždění přibližně 50 min. V 7.44 hod. pak vjela v ulici Na sadech řidička osobního automobilu při změně jízdních pruhů do jízdní dráhy trolejbusu a došlo k dopravní nehodě, která byla šetřena Policií České republiky. Z tohoto důvodu docházelo v centru města ke zpoždění inkriminovaných linek přibližně 35 minut,“ uvedl pro Deník Viktor Lavička.

Dopravní kolaps se dokonce mimořádně dostal i na pondělní jednání zastupitelstva. Jako samostatný dodatečně zařazený bod. Navrhl to František Vácha. „Situace skutečně ráno byla kritická,“ uvedl František Vácha s tím, že by rád věděl, jak a co bude uzavřeno. Úplná uzavírka Lidické třídy od pondělí a objížďka vedená ulicí Boženy Němcové totiž vedly k prodloužení už tak nekonečných kolon vozidel čekajících v ranní špičce.

Podle náměstka primátora Petra Holického se Lidická uzavřela kvůli změně technologie při opravě vodovodu. Původně se měly přípojky pro jednu část ulice „podvrtat“ pod vozovkou, aniž by ji bylo nutné zcela uzavřít. Ale při stavbě se ukázalo, že tak nelze postupovat. „Zjistilo se, že to tak nepůjde udělat. Musí se to otevřít shora,“ konstatoval Petr Holický a připojil, že věc se řešila v srpnu za účasti projektanta, provozovatele sítě nebo i policie.

„Bylo rozhodnuto, že to nebudeme dělat na začátku školního roku, ale že to odložíme. Informační kampaň běží už měsíc,“ doplnil Petr Holický. Zároveň přislíbil, že dnes se koná na stavbě kontrolní den, kdy se město pokusí projednat s provádějící firmou možné zkrácení termínů. Lidická by totiž měla být uzavřena asi měsíc – do 22. října. V úseku od papírenské vlečky po ulici L. M. Pařízka.

Podle náměstka primátora Františka Konečného moc možností, jak s dopravou v Budějovicích něco udělat není. „Když je v ulici Na Sadech havárka, nic s tím neuděláme,“ zmínil František Konečný ohledně druhé příčiny včerejšího ranního kolapsu. Ale dodal, že město pracuje na informačním systému, který by umožnil alespoň odchytit včas řidiče, které je ještě možné v podobném případě přesměrovat.