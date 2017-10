V některých domácnostech může téct zakalená voda

České Budějovice - Osm hlavních vodovodních uzávěrů, takzvaných šoupat, vyměnili ve středu vodohospodáři na hlavní vodovodní síti mezi ulicemi Plzeňská a U Trojice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Podle mluvčí společnosti Čevak Jitky Kramářové pomůže výměna například při hledání a opravách poruch a s nimi spojenými odstávkami vody. "Díky novým šoupatům totiž budeme moci odstavit kratší úsek vodovodního řadu, a tím také snížit počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlila Jitka Kramářová.



Po ukončení prací musí pracovníci společnosti ČEVAK propláchnout vodovodní síť. V důsledku toho může někde téct zakalená voda. Pokud by problém přetrvával, je třeba to ohlásit na bezplatnou havarijní linku 800 120 112.