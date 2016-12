V obchodech čekají mimořádný nával

České Budějovice - Zatěžkávací zkouškou prochází v těchto dnech prodavačky i zákazníci nejednoho českobudějovického supermarketu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vlastimil Leška

Podle nového zákona, který začal platit od října letošního roku, musí mít totiž obchody nad 200 metrů čtverečních nově zavřeno i o vánočních svátcích 25. a 26. prosince, a tak to v těchto dnech na mnoha místech vypadá, jako by měl nastat konec světa.

Největší nápor čekají prodejci poslední dny před Štědrým dnem, v mnoha obchodech tak prodlužují otevírací dobu.

Miroslav Konfršt, ředitel českobudějovického supermarketu Terno, upřesnil, že ve dnech 22. a 23. prosince budou moci zákazníci v Ternu nakupovat od 6 do 22 hodin. „Rychle odbavit zákazníka budou připraveny všechny naše pokladny," doplnil.

Obchody prodlužují otevírací dobu

Parkoviště zaplněné do posledního místečka. Desítky lidí čekajících u pultů s uzeninami, další nikdy nekončící fronty u ovoce a zeleniny, u pokladny pán, který se rozčiluje nad delší čekací dobou. Tak nějak to každý rok vypadá v českobudějovických supermarketech. Ani letos tomu nebude jinak, i když přeci jen bude tento rok v něčem netradiční.

Podle nového zákona, který začal platit od října letošního roku, musí mít totiž některé obchody také o vánočních svátcích zavřeno. Ještě loni jsme si tak mohli například v českobudějovickém supermarketu Terno o Štědrém dni nakoupit od 6 do 14 hodin a znovu se supermarket otevřel hned na druhý svátek vánoční. Letos bude mít obchod podle slov Miroslava Konfršta, ředitele supermarketu Terno, 24. prosince otevřeno od 6 do 12 hodin, 25. a 26. prosince bude zavřeno. Ty největší tržby v roce tady tak čekají dva dny před Štědrým dnem.

„Provozní doba Terna bude v těchto dnech prodloužena, a to od 6 do 22 hodin, namísto běžné otevírací doby od 7 do 21 hodin," upřesnil ředitel českobudějovického Terna a doplnil, že otevřené budou všechny pokladny. „Také v oddělení lahůdek připravujeme jako každý rok v tomto období výrazné posílení směn. Posílena budou také oddělení, nejvíce oddělení ovoce a zeleniny," nastínil Miroslav Konfršt fungování supermarketu před svátky.

Co možná nejvíce usnadnit předvánoční nákupy zákazníkům, se snaží i v hypermarketu Globus. Pavla Hobíková z oddělení externí komunikace Globus České republiky uvedla, že pro co nejpohodlnější nákup je již od 15. prosince hypermarket otevřený od 7 hodin, od 18. prosince byla jeho otevírací doba prodloužena od 7 do 22 hodin. „Učinili jsme řadu opatření, abychom zamezili případným frontám u pokladen. Dané směny jsme posílili personálně a hypermarket je také vybaven moderní technologií samoobslužného nakupování, díky kterému zákazníci mohou svůj nákup ještě urychlit," dodala Pavla Hobíková.

Zvýšené prosincové tržby se ale netýkají všech. V malých obchodech paradoxně o posledních prosincových víkendech zákazníků ubude. „Vidíme to před víkendem, v sobotu nebo v pondělí," řekl František Fatur z obchodu na Palackého náměstí v Českých Budějovicích a dodal, že je to kvůli tomu, jak jedou lidé na nákup do obchodních center. „V týdnu se to ale srovnává a je to v pohodě," uvedl František Fatur.

Extrémně se podle obchodníka projevoval odliv nakupujících do velkých center tak před sedmi, osmi lety, od té doby si ale zákazníci opět našli cestu do malých obchodů a úbytek nakupujících před Vánoci už není tak velký a těsně před Štědrým dnem se zvedají tržby tady. František Fatur ale s úsměvem dodává, že sladké pečivo na svátky stále doplácí. Koláčů nebo buchet se kvůli pečení v domácnostech prodává kolem Vánoc zhruba o polovinu méně.

Zavřít nemusí malé prodejny

Celkem o sedmi státních svátcích musí být nově zavřené obchody, jejichž rozloha je větší než dvě stě metrů čtverečních. Kromě 8. května, 28. září, 28. října musí mít obchody nově zavřeno také na Boží hod, na svátek sv. Štěpána a na Nový rok. Na Štědrý den by se v obchodech mělo pracovat pouze do 12 hodin. Vztahovat by se omezení nemělo na obchody s prodejní plochou pod dvě stě metrů čtverečních, čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, vlaková či autobusová nádraží a prodejny ve zdravotnických zařízeních.