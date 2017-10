V obci Kamenná se počítá s nízkou volební účastí

Kamenná – „Když nutíte lidi do voleb, berou to jako agitaci,“ myslí si starosta.

Nejnižší volební účast v minulých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013 měla obec Kamenná ležící deset kilometrů od Trhových Svinů. Z 245 občanů přišlo volit 116. Starosta obce Josef Bašta si myslí, že v letošních volbách nebude účast větší: „Bude to opět nejspíš kolem těch 60 procent, jako před čtyřmi roky.“ Na otázku, zda se snažil své občany nějakým způsobem motivovat k tomu, aby přišli volit, odpověděl: „Podle mě, když lidi do voleb moc nutíte, berou to jako agitaci,“ hodnotí snahy o větší volební účast starosta.