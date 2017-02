OBRAZEM: V Pištíně vyrazili na obchůzku po guláši

České Budějovice – V devatenácti letech jde Petr Kváča jako gólmanská jednička hokejistů ČEZ Motoru do klíčové fáze sezony. Tou je play off první WSM ligy a případně i baráž o extraligu. „Nervózní nejsem. Užiji si to," neskrývá talentovaný mladík zdravé sebevědomí.