V sobotu bude v Borovanech rozhodně co dělat

České Budějovice – S cílem postoupit do extraligy, ale také svým hokejem bavit diváky a lákat je do hlediště v co největším počtu, vstupuje do své páté sezony znovuzrozený ČEZ Motor. „Do extraligy chceme, ale hrát hokej pro lidi také,“ potvrzuje předsezonní cíle generální manažer klubu Stanislav Bednařík.