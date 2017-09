V sobotu na výlet, v neděli spíše ke kamnům

Jižní Čechy – Pokud plánujete o tomto víkendu podzimní výlet nebo práci na zahradě, vhodnější bude sobota.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Blanka Malušová

Podle českobudějovického meteorologa Gustava Sysla by totiž v sobotu „mělo být po celý den docela pěkně.“ Čekejme tedy polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy.

Podle pranostiky pro 23. září bude moci svatá Teklička malovat jablíčka. Odpoledne se do východního cípu kraje (Táborsko a Jindřichohradecko) natlačí tlaková níže, obloha se více zatáhne a ojediněle se tu projeví slabý déšť. Na většině území Jihočeského kraje by ale až do večera pršet nemělo. Sobotmí nejvyšší teploty ukážou 15 až 18 °C, na východě kraje kolem 14 °C a na horách 11 °C.

S nedělí už je to horší. Předpověď uvádí zataženo s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami. „Nebude to ale nic velkého, žádné lijáky. Počasí se bude podobat pátku,“ uvedl Gustav Sysel. Nejvyšší sváteční teploty moc nezahřejí: 12 až 15 °C.

Mnohem optimističtěji vypadá výhled do druhé poloviny příštího týdne, který slibuje svatováclavské babí léto. Podle Gustava Sysla se bude počasí zlepšovat od úterý až od středy a kolem státního svátku už by nebe mělo být polojasné s teplotami asi 20 °C i lehce nad. Pozor ale na mlhy.