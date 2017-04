V Týně byla otevřena nová stanice měření radioaktivity

Karlovy Vary – Byl to jeho zápas. Zkušený útočník ČEZ Motoru Miloslav Čermák (30 let) v barážovém utkání v Karlových Varech nejprve nahrál Roku Pajičovi na vyrovnávací gól a ve druhé třetině krásnou střelou do horního růžku rozhodl o vítězství svého týmu 2:1. K tomu je třeba připočítat jako vždy bezpočet vyhraných osobních soubojů a vybojovaných kotoučů.