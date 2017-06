V Týně chystají Centrum pro seniory

Týn nad Vltavou – Nejméně 60 lůžek by mělo mít plánované Centrum pro seniory. Starší občané Vltavotýnska, kteří již nejsou soběstační, budou mít kvalitní domov.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Týn je totiž v kraji jediným městem s rozšířenou působností (ORP), které nemá domov důchodců. „Region Vltavotýnsko ho rozhodně potřebuje,“ je přesvědčen starosta Milan Šnorek (0DS). Záměrem se město zabývalo už v minulém volebním období a současná koalice ho má zakotven v koaliční smlouvě.

Kolik důchodců se bude stěhovat?Počet lůžek budoucího Centra pro seniory upřesňují jednání s okolními obcemi. Bude potřeba přes 60 míst.

Z toho:

-dvě lůžka odlehčovací služby až

na dvouměsíční pobyt

- dvě lůžka pro soby se zvláštním

režimem, tzn. klienty s Alzheimerovou chorobou, stařeckou

demencí apod.

Koncem loňského roku žilo v rámci ORP 14 000 obyvatel, z nichž více než tisícovku tvořili lidé nad 65 let. „Ve třech domech s pečovatelskou službou bydlí 110 klientů, ale v případě zhoršení jejich zdravotního stavu je musíme umisťovat do Českých Budějovic, na Hlubokou, do Vodňan. Tam už ale chybí volné kapacity a dávají přednost místním občanům,“ vysvětluje napjatou situaci vedoucí odboru sociálních věcí Edita Cíchová. Pro seniory je navíc stěhování ze známého prostředí, v němž prožili kus či celý život a mají zde rodinu a přátele, stresující a může zhoršit jejich zdraví. V současné době potřebuje bydlení v domě pro seniory na 70 občanů Vltavotýnska.

Centrum pro seniory vznikne na zelené louce, neboť rekonstrukcí žádného posuzovaného objektu ve městě a okolí nelze splnit požadavky kladené na takové zařízení. Dvouposchoďový dům s uzavřeným dvorem vyroste na místě bývalých Jaselských kasáren, které vlastní město, po zbourání dvou paneláků - dřívější vojenské ubytovny. S jeho výstavbou počítá radnice optimisticky do roku 2020, kdy je otevřen dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Usilujeme o zařazení centra do sítě podporovaných sociálních služeb. Prvním krokem je představení projektu na pracovní skupině Střednědobého plánu rozvoje sociálních služebv Jihočeském kraji,“ přibližuje starosta Milan Šnorek, co je čeká koncem června. „S podporou kraje by nás dofinancování péče stálo maximálně dva miliony korun ročně,“ vysvětluje starosta Milan Šnorek.