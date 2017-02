Valentýnských přání nasbírali do MHD třiatřicet

České Budějovice – Vozy městské hromadné dopravy nabídnou letos v Českých Budějovicích víc valentýnských vzkazů, než vloni. Třiatřicet přání se přitom netýká jen vyznání lásky partnerovi. Jedna z valentýnek se týká i hokejového klubu.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Vzkazy mohli zájemci posílat na kancelář českobudějovického dopravního podniku mailem nebo je podávali osobně. Teď budou zveřejněny na plakátech ve vybraných vozech na linkách 2, 3, 5 a 9. „V letošním roce je zajímavé, že lidé poslali mnoho básniček,“ říká k neobvyklé akci dopravního podniku tiskový mluvčí firmy Viktor Lavička. Letos budou vzkazy vyvěšeny tři dny, vloni to bylo jen jeden den. Podle Viktora Lavičky si je tak bude moci prohlédnout více lidí. Tím spíše, že vloni připadl svatý Valentýn na neděli. Zamilovaní tedy mohou od pondělí 13. února do středy 15. února najít v trolejbusech vzkaz, který bude určen právě jim.



„Je to myšleno jako určité zpříjemnění a zpestření běžných cest. Věříme, že potěšeni budou jak autoři vzkazů, tak i ostatní cestující,“ uvedl k akci ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.