Vánoce jsou za námi. Zvládli jsme je bez větších obtíží.

Českobudějovicko - Tři případy kráděže a požár osobního vozidla. Takové byly Vánoce na Českobudějovicku.

Už v předvečer Štědrého dne řešili policisté na Českobudějovicku hned tři případy krádeží vloupáním do osobních vozidel.

"V ulici E. Rošického vnikl zloděj násilím do osobního automobilu tovární značky Opel Astra, ze kterého odcizil tašku s osobními doklady, finanční hotovostí a mobilním telefonem. U ulici Sokolský ostrov pak zloděj násilím vnikl do osobního automobilu tovární značky Škoda Rapid, ze kterého odcizil GPS navigaci značky TOM TOM. Další zloděj pak kradl v Hluboké nad Vltavou. V Masarykově ulici vnikl násilím do osobního automobilu tovární značky Mercedes Benz 350 ML, ze kterého odcizil dva cestovní kufry s oblečením a dalšími osobními věcmi," přiblížil všechny tři případy Miroslav Doubek, krajský policejní mluvčí a doplnil, že celková hmotná škoda na poškozených vozidlech a odcizených předmětech byla odhadnuta na souhrnnou částku bezmála 320 000 korun.

Výjezd na Štědrý den mají za sebou jihočeští profesionální hasiči. Ti dle slov tiskové mluvčí hasičů Vednuly Matějů vyjeli v sobotu krátce po půl sedmé k ohlášenému požáru osobního auta. "Když hasiči k požáru přijeli, auto již téměř nehořelo. Hasiči jej dohasili, vyšetřovatel stanovil výši vzniklé škody na deset tisíc koruin," dodala Vendula Matějů.