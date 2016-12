Vánoční sbírka pro psí útulek

České Budějovice - Pomoci psům v útulcích mohou nejen občané krajského města. Přinést krmení a praktické věci je možné do útulku pro opuštěná a handicapovaná zvířata v ulici Na Zlaté stoce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle vedoucí útulku Jany Karlíčkové jim pomůže krmení, na které jsou již psi navyklí, tzn. masové konzervy značek Rocco, Animonda, Rinti, Kumulus. Z granulí to je Brit pro štěňata i pro dospělé psy, kterým prospívá také K9. Nikdy není dost obojků, vodítek, hraček, takže je možné přibalit je k nepotřebným fleecovým dekám a ručníkům. Využijí se také odblešovací prostředky a dezinfekce Savo. Dárky můžete nosit přímo do útulku v úterý od 15 do 17 hodin. Pokud někomu padne do oka opuštěné zvíře, bude možné odvést si ho domů.

I útulek v Novohradské ulici a spolek Kočky přijímá vánoční nadílku, a to přímo v Tescu. Uvítají podestýlky pro kočky a kvalitní krmivo, odčervovací a odblešovací prostředky. Vše, co tady pro zvířata zakoupíte, v tomto obchodě ponecháte. Nemusíte nikam jezdit, pracovníci útulku vše 23. prosince vyzvednou.

Obdarovat lze také zvířata v dalších zařízeních, např. kočičky v části města Zavadilka. Je jich mnoho, stačí si vhodný náhradní domov opuštěných tvorů najít na internetu.