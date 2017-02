Ve hře Kati popíjí pivo a vtipkují o popravách

České Budějovice – První letošní činoherní premiéra Jihočeského divadla bude trochu ostrá. Irská černá komedie Kati pochází totiž z pera dramatika Martina McDounagha, jehož drsný humor a mrazivý styl dialogů znají návštěvníci divadla z her Mrzák Inishmaanský, Osiřelý zápas a Kráska z Leenane. Dramaturg Daniel Přibyl má jasno, co mají tyto hry společného: „Figurky, které se vyznačovaly značně morbidními zájmy a stejně morbidním humorem."

Ani postavy této hry nejsou méně vybočující. Jak už název napovídá, jsou totiž kati. Vysloužilý kat Harry po zrušení trestu smrti čepuje pivo v putice v Oldhamu a je místní celebritou. Stahují se nad ním mračna. Co když popravil nevinného a skutečný viník je na svobodě?

V hlavní roli se představí Martin Hruška, který už ve dvou McDounaghových inscenacích hrál. „Byly to velké příležitosti,“ vzpomíná.

Zajímavou úlohu dostal také mladý člen činohry Tomáš Havlínek. Hraje nově příchozího přinášejícího pochybnosti o správnosti jedné z poprav a zároveň ztvární na jevišti právě toho popraveného. „Harrymu se můžou spojit jak slovní tak vizuální vjemy,“ vysvětluje důležitost dvojrole.

Kati* předloha Martin Donagh

* režie Martina Schlegelová

* hrají Martin Hruška, Tomáš Havlínek, Jan Dvořák

* hudba a sound design Filip Skuhrovec

*dramaturgie Daniel Přibyl

* překlad předlohy Ondřej Pilný

Tvorba režiséra, který si dával od divadla dvanáct let pauzu u filmu, se vyznačuje svérázným stylem. Tomáš Havlínek charakterizuje drama následovně: „Máte pocit, že se řeší nějaká závažná situace. A najednou se začnou řešit s úplnou vážností banální situace se stejným nasazením jako otázka života a smrti. A tohle dokáže hlavně McDonagh.“ Hra totiž rozekrývá množství vážných témat jako trest smrti. Martina Schlegelová, která pro Jihočeské divadlo režírovala komedii Zavolejte Jeevese, hru interpretuje: „Martin McDonagh, jak je pro něj typické, si z toho dělá vlastně takovou legraci. Ukazuje, jak to naše poznání je vlastně nedokonalý, dělá si srandu z toho našeho přesvědčení, že máme patent na tu pravdu. Hodně se však snaží, aby to nebylo moralizování.“



Zajímavostí je, že na jevišti se bude čepovat skutečné nealkoholické pivo. „Nedělal jsem to poprvé,“ směje se hospodský a kat v jednom Marin Hruška. Tvůrci inscenace dokonce sháněli speciální pípy, protože anglické pivo nepění.



Příběh inscenace je inspirován skutečnými událostmi. „Je to opravdu velká novinka, protože v loňské sezóně to běželo v Londýně, kde to mělo premiéru. Ta hra tam měla velký úspěch. Vyhrála cenu za Nejlepší hru roku a za Nejlepší inscenaci roku. Byla to jedna z výrazných her loňské sezóny,“ uzavírá mladá režisérka.