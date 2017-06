Ve městě vyroste nová budova pro kulturní vyžití

České Budějovice – Léta otevřená otázka nového divadla v Českých Budějovicích konečně nabírá konkrétního řešení.

Jihočeské divadlo. Ilustrační foto.Foto: Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V současné době město ve spolupráci s krajem plánuje postavit novou moderní budovu divadla na prázdném prostoru Mariánského náměstí, multifunkční stavbu, která by sloužila zároveň pro hudební produkci a jako galerie.

Ředitel Jihočeského divadla (JD), Lukáš Průdek, má jasno: „Má-li mít JD existenční budoucnost, je stavba nové budovy nutná.“

Podle něj by nové divadlo mělo mít divadelní sál, kde by bylo 650 až 700 míst, orchestřiště pro 55 hráčů, dostatečné technické zázemí jako je točna, propadla atd. Stará budova divadla je pro malé orchestřiště a pro nedostatek sedadel nevyhovující pro velké opery např. Verdiho a Pucciniho. JD a Jihočeská filharmonie (JF) z tohoto důvodu využívají prostorů DK Metropol. Ředitel JF Otakar Svoboda říká: „Metropol vyhovuje kapacitou sálu, nikoliv akustikou.“ Změnu by uvítal. Návrh na novou budovu měla JF už loni. Byl to ale projekt, který zůstal bez realizace. „V momentě, kdy tady bude budova, která bude vyhovující po všech stránkách, moc rádi tam budeme hrát,“ říká.

Stavba by měla zvýšit kulturní potenciál města a zároveň vyřešit díky podzemnímu parkovišti nejen pro návštěvníky objektu dopravní situaci ve městě.

Podle plánu by stavba měla začít v září tohoto roku a trvat by měla do června 2020.