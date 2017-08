Víc lidí i tržeb. Živitelka zvedla úroveň

České Budějovice - Země živitelka v úterý odpoledne skončila. Pořadatelé před zahájením věštili, že letošní ročník bude zlomový. Z reakcí by se dalo říci, že měli pravdu.

Na Země živitelku přišlo nejvíce lidí od roku 2004, bylo jich kolem 110 tisíc. Pořadatelé jsou s letošním ročníkem spokojeni. „Vždy je co zlepšovat a kam se posouvat, ale spokojení jsme,“ řekl pro Deník Václav Polan, obchodní ředitel Výstaviště v Českých Budějovicích.



Dále si myslí, že k úspěchu velké návštěvnosti také pomohl nový koncept živitelky: „Trošku jsme potlačili neodborné vystavovatele a firmy. Zaměřili jsme se na odborné, které jsme střídali se zážitkovým zemědělstvím, a osvědčilo se to.“



Spokojeny byly Marie Csongárová a Věra Červeňáková, pekly celých šest dnů pro návštěvníky trdelníky. Stánek měly přímo naproti předvadišti dobytka a při skládání stánku si moc pochvalovaly, že se letos měly na co koukat: „Program byl celou dobu. Minulý rok končil třeba už ve dvě hodiny odpoledne, ale letos dokonce ještě ve tři začal další.“ Ženy pečící trdelníky si také chválily návštěvnost: „Máme dvakrát větší tržbu než minulý rok.“



PITÍ BYLO DALEKO

Když však měly žízeň nebo hlad, nebylo to pro ně prý úplně jednoduché. „V naší blízkosti nebyly žádné stánky s pitím nebo jídlem. Musely jsme až k Pivovarské zahradě do obrovských front,“ stěžovaly si ženy, pro něž byla Země živitelka v tomto ohledu příjemnější minulý rok.



Jiří Holub z Českého červeného kříže si všiml hlavně toho, že v areálu bylo mnohem více strojů než loni. S jeho týmem prý za šest dní ošetřili několik lidí, ale v tomto ohledu se živitelka nijak neodlišovala od ostatních ročníků: „Úrazů je pořád stejně.“ Podle jeho poznatků měli někteří návštěvníci problémy dokonce s ledvinovými kameny, slepým střevem nebo se sníženou hladinou krevního cukru. Nezklamala ani žihadla od včel.



Mezitím, co všichni balili a nakládali, Blanka Grenčíková ještě prodávala točené limonády u Pivovarské zahrady, jako by se nechumelilo.

Změny konceptu si všimla sama a bylo to prý zjevné: „Živitelka měla daleko větší úroveň než loni. Přišlo mi to jako Hobby se živitelkou dohromady, každý si našel to své – ruční práce, stroje, zvířata. Díky větší návštěvnosti jsme měli větší prodej asi o dvacet procent.“

Dále zdůraznila, že investice do chlazení byl velmi dobrý nápad. Ve vedrech to prý nejednomu člověku zvedlo náladu. Také dodala, že prodejci od naproti hlásili, že měli největší tržbu za posledních pět let.