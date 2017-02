Viróza trápí stále hlavně děti

Českobudějovicko - Nárůst počtu nemocných s chřipkami a respiračními infekcemi se ani v uplynulém týdnu nepodařilo zmírnit. Ba naopak. Ve srovnání s předcházejícím týdnem počet nemocných s akutními respiračními infekcemi vzrostl o 4,8 procenta.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, uvedla, že ve čtvrtém kalendářním týdnu vzrostla nemocnost hlavně mezi předškoláky a školáky do 14 let. U dětí ve věku od 0 do pěti let je celkem 5104 případů na sto tisíc obyvatel, u dětí ve věku od 6 do 14 let je 3421 případů na sto tisíc obyvatel.

Oproti minulému týdnu ale klesl počet nemocných ve věkové skupině 15 až 24 let, kde je 2052 nemocných na sto tisíc obyvatel, a u lidí nad šedesát let, kde je ve čtvrtém kalendářním týdnu 621 případů na sto tisíc.

„Nárůst počtu chřipkových onemocnění v regionu stále trvá, doporučujeme proto dodržovat základní hygienická pravidla, včetně důkladného mytí rukou po smrkání a kýchání, a přísun vitamínů," dodala Jitka Luňáčková, ředitelka epidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

I nadále tak platí zákaz návštěv ve všech jihočeských nemocnicích kromě Nemocnice Písek a Nemocnice Prachatice. Už nějakou dobu jsou proto také na Budějovicku uzavřena také některá další zařízení jako Domov pro seniory v Horní Stropnici, Domov důchodců U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou či českobudějovický Domov pro seniory Hvízdal nebo Domov pro seniory Máj.

Podle ředitele májského domova Pavla Jandy si mohou příbuzní a jiné návštěvy vyzvednout své blízké na recepci, ale na oddělení k lůžkům je personál nepouští. Na běžný chod zařízení nemá zákaz návštěv prakticky vliv. „Provozně to dopad nemá," řekl Pavel Janda, ale vzápětí dodal, že pro klienty je návštěva vždy zpestřením a dotýká se jich to tedy v osobní rovině. „Budeme se snažit, aby doba omezení návštěv byla co nejkratší," zdůraznil ale Pavel Janda.

Domov vyhlásil zákaz návštěv jednak na základě informace od hygieniků, že nastal kalamitní stav virových onemocnění, protože byla překročena určitá hranice nahlášených pacientů v regionu. A jednak měli v domově v minulých týdnech zvýšený počet nemocných klientů, tak nechtějí, aby se situace případně zhoršila.

„Otevřeme, jakmile se situace zklidní," zdůraznil Pavel Janda a dodal, že domov o tom bude informovat mimo jiné i na svém webu.