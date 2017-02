Vloni strážníci lovili papoušky, hady, koně i býka

České Budějovice – Strážníci vyškolení k odchytu zvířat vloni „zajistili" 831 tvorů různého druhu. Klasicky bylo nejvíce psů a koček – 538. „Většina pejsků je již očipována a zaregistrována. Díky této registraci se strážníkům velmi rychle podaří kontaktovat majitele, kteří si čtyřnohé kamarády mohou ihned vyzvednout," vyzdvihuje mluvčí městské policie David Štýfal význam této identifikační metody.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Díky speciálně vybavenému služebnímu vozidlu s technikou a pomůckami na odchyt nejrůznějších druhů zvířat včetně plazů a nonstop provozu pomohli strážníci v minulém roce do bezpečí také sedmi papouškům, dvěma želvám, jedenácti hadům, devíti koním a býkovi. Kromě těchto uprchlíků se postarali také o „létající myši“. Obyvatelé jednoho bytu je kontaktovali třikrát kvůli netopýrům, jichž tam našli celkem 18. A na různých místech krajského města dalších 27. „Odchycené netopýry většinou strážníci venku vypustí. Pokud jsou zranění, nebo jejich vypuštění do volné přírody komplikuje nevhodná roční doba, odvezou je do stanice pro handicapovaná zvířata v zoo Hluboká nad Vltavou,“ vysvětluje postup David Štýfal.