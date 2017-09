Vodu z kašen a pítek na zimu vypustí, zůstane jen pod Samsonem

České Budějovice - S končícím létem začínají pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK připravovat kašny a pítka v krajském městě na příchod chladného počasí. Vodní prvky postupně odstaví a zazimují.

Samsonova kašna v Českých Budějovicích.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Deset kašen a sedm pítek na území statutárního města, které mají vodohospodáři na starosti, plánují zazimovat do 29. září. „Z bazénů a technologií vypustíme veškerou vodu, aby se zabránilo zamrznutí a tím jejich poškození. Musíme také zaizolovat přívodní vodoměrné šachty, tedy zajistit je nepromrzajícím materiálem,“ upřesňuje postup prací vedoucí útvaru marketingu a komunikace vodohospodářské společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.



Jako poslední se na zimu připraví i Samsonova kašna na náměstí Přemysla Otakara II. Ta přijde na řadu v pondělí 2. října. „Bazén kašny o průměru 17 metrů bude třeba nejprve vypustit a vyčistit, následující den do ní technici nainstalují recirkulační zařízení, které v zimě zajišťuje proudění vody a brání jejímu zamrzání. Zkontrolují také čerpadla a vymění poškozené žárovky osvětlení,“ doplnila.



Poté vodohospodáři kašnu opět naplní vodou. Jako jediný vodní prvek ve městě se na zimu nevypouští. Kdyby zůstala dlouho prázdná, narušila by se těsnost spár mezi jednotlivými segmenty bazénu.



V druhé polovině září pracovníci společnosti ČEVAK připraví k zimnímu odpočinku také brouzdaliště u Malého jezu.