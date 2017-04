Vojáci aktivní zálohy mohou ihned do boje

České Budějovice – Ne všichni jsou nadšeni zrušením povinné vojenské služby. Ti, kdož cítí morální povinnost konkrétně se zapojit do obrany země, se mohou stát vojáky v aktivní záloze, kteří jsou za výkon služby finančně odměňováni.

Pět žen z aktivních záloh se spolu s mužskými kolegy účastní do příští středy výcviku v boletickém vojenském prostoru, který se koná dvakrát ročně.Foto: Josef Štěpánek, Krajské Vojenské velitelství

Do činnosti ozbrojených sil České republiky se zapojují při studiu či zaměstnání. V Jihočeském kraji si muži i ženy mezi 18 a 60 lety mohou vybrat z pěti možností a požádat o přijetí u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, 15. ženijní ho pluku v Bechyni, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichově Hradci, 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského v Táboře či Pěší roty aktivní zálohy brigádního generála Františka Vávry v Českých Budějovicích.



Jak uvedl Josef Štěpánek z budějovické pěší roty, aktivní záloha může být nasazena ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území Česka. Také k posílení integrovaného záchranného systému a policie. „Vojáci v aktivní záloze se na tyto úkoly připravují zpravidla na týdenních vojenských cvičeních na jaře a na podzim,“ uvedl Josef Štěpánek s tím, že do příští středy se 57 mužů a 5 žen účastní výcviku ve vojenském prostoru Boletice. „Je zaměřen zejména taktickou přípravu a na ochranu a obranu teritoria. V rámci výcviku se zdokonalí ve střelbě z ručních zbraní a procvičí si taktickou činnost při obraně objektu. V druhé části se přesunou do okolí jaderné elektrárny Temelín, kde si v součinnosti s policií prakticky procvičí vnější obranu elektrárny,“ přiblížil Josef Štěpánek.



Podmínky pro zařazení do aktivní zálohy jsou podobné jako k přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. „Občan není hlavně omezován v občanských právech. Na rozdíl od vojáka z povolání nemusí přerušit své zaměstnání, může být členem politické strany nebo hnutí a odborové organizace. Nižší požadavky jsou kladeny i na posuzování zdravotní způsobilosti,“ vypočítává Josef Štěpánek. Za službu v aktivní záloze jsou po dobu cvičení placeni obdobně jako vojáci z povolání. K tomu jim náleží roční odměna 18 000 Kč, pokud se v uplynulém roce účastní výcviku. Také zaměstnavatelé aktivních záloh mohou požádat o finanční podporu za dobu cvičení jejich zaměstnance. Budějovická jednotka je naplněna přibližně z poloviny. Zájemci se mohou hlásit na volná místa střelce, kulometníka, řidiče a specialistů, jako dozimetrista, ženista. Informace jsou na webu kariera.army.cz.