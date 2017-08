Vyberte si z tisíců kabelek

Jižní Čechy - Do Kabelkového veletrhu Deníku tradičně přispěli zaměstnanci dm drogerie markt, společnosti, která charitativní projekty podporuje pravidelně.

Kabelky,knížky a bižuterie pro Kabelkový veletrh 2017 v Českých Budějovicích.Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Kabelky, dětské knihy i bižuterii od kolegů z prodejen po celé republice i centrálního skladu shromáždily (na snímku zleva) Dominika Kuboušková, Petra Rauscherová, Alena Janoušková a Lucie Řezáčová. Z tisíců tašek si přijďte vybrat příští středu od 10 hodin do českobudějovického IGY Centra.



Již podruhé se do Kabelkového veletrhu Deníku zapojily maminky ze soukromé školky Strom života v Českých Budějovicích. Další kabelky, knihy a bižuterii jsme převzali od místopředsedkyně klubu Revma liga v Českých Budějovicích Petry Eichnerové. Do sbírky přispěli členové klubu s rodinnými příslušníky a zaměstnanci Medipont plus. Členové Revma ligy se zapojili již potřetí a jak říká Petra Eichnerová: „Oni sami potřebují naši pomoc, a přesto dokáží pomoci druhým.“