Výsledky projektu budou prezentovat i v New Yorku

Českobudějovicko – Inspirovat lidi pro návštěvu Budějovicka. To byl cíl prvního instagramového auditu v České republice.

Za projektem stojí turistická společnost Českobudějovicko-Hlubocko, jejíž předseda David Šťastný pozval na druhý zářijový víkend 12 mladých, aby fotili a sdíleli světu, kde jsou a co právě dělají. „Vybrali jsme to nejlepší, co region nabízí, od ubytování přes zábavu, kulturu až po přírodu, jídlo a další zážitky,“ vysvětluje iniciátor projektu.

Po měsíci přišly výsledky. Instaaudit přinesl na profil Budějovicko 178 fotografií, které se líbili 250 tisícům lidí a dva tisíce z nich je okomentovali. Celkem projekt zasáhl 650 tisíc lidí, kteří užívají aplikaci Instagram. Jihočeská centrála cestovního ruchu dokonce tyto výsledky představí na Visit Europe Media Exchange v New Yorku. V regionu je podle auditorů Zámek Mitrowicz, Státní zámek Hluboká na Vltavou, Cocktail Bar Žlutá Ponorka v Budějovicích, vyhlídkové lety na Hosíně a Stezka Vltavy TOP pět míst, které stojí za to v regionu navštívit.