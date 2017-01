Výstaviště plánuje stavět nové pavilony a likvidovat ploty

České Budějovice - Nejen v době konání výstav či jiných akcí by mohlo být živo v areálu českobudějovického výstaviště. Podle připravované územní studie severní části, se kterou se v pondělí seznámili členové rady města, se tu otevírá prostor na modernizaci starších objektů, ale také na výstavbu zcela nových pavilonů.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Svůj depozitář by v jednom z nich například chtělo mít Národní zemědělské muzeum a rozhodně nehodlá své poklady skrývat před zraky návštěvníků. Naopak tu má vzniknout celoročně otevřená expozice.

Běžně přístupný by mohl být ale celý areál. „Snahou je výstaviště co nejvíce otevřít, vymizet by mělo například současné oplocení u Levobřežky," naznačuje náměstek primátora Petr Podhola.

S částí zamýšlených změn už počítá územní studie zpracovaná pro severní část areálu. Na pondělním jednání se s ní blíže seznámili budějovičtí zastupitelé a neskrývají pozitivní dojem. „V sousedství pavilonu T2 by měl vyrůst nový objekt, kde vznikne expozice Národního zemědělského muzea. Počítá se i se dvěma novými multifunkčními pavilony pro nejrůznější výstavy," naznačuje některé možné změny náměstek primátora Petr Podhola. Novou podobu má získat také Pivovarská zahrada, kde vyroste nový gastroprovoz pro návštěvníky výstav.

Naopak zmizet by mohlo dnešní masivní oplocení areálu, který by podle představ projektanta měl být do budoucna daleko více propojený se zbytkem města. V plánech je dokonce cyklostezka skrz areál a navazující lávka přes Vltavu na Pražské předměstí. Třebaže taková výstavba není zatím aktuální, podle radních jde o zajímavý prvek, který do budoucna otevírá nové možnosti.

Ani ostatní záměry ale zatím nejsou úplně horké. „Plánované změny závisí na dvou věcech. První je schvalovací proces územní studie a získání dalších nutných povolení a druhá je otázka získání dostatku zdrojů. Na obojím záleží časový horizont realizace plánovaných změn," vysvětluje ředitel společnosti Výstaviště České Budějovice Leoš Kutner.

Nejblíže uskutečnění je podle něj myšlenka zřídit na výstavišti otevřený depozitář Národního zemědělského muzea. Přístupný by měl být celoročně a návštěvníci by tu měli najít opravdu unikátní exponáty. Podle územní studie by cestu do muzea mohl usnadnit i nový odbočovací a připojovací pruh z Levobřežní komunikace.