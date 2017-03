Z Budějovic do Holašovic má vést nová cyklotrasa

Českobudějovicko – Nová cyklotrasa má v příštích letech dovést výletníky z Českých Budějovic až do Holašovic.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Václav Pancer



Podle ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky Jana Vláška se mají například v katastru Branišova využít takzvané komplexní pozemkové úpravy. Při nich se přeměřují a případně mění hranice parcel. Ale přitom by zároveň mohl Státní pozemkový úřad nechat upravit část polních cest.

Deníku to potvrdil i mluvčí Státního pozemkového úřadu Hynek Jordán. „Obecně lze říci, že v každém řízení o komplexních pozemkových úpravách jsou navrženy určité stávající komunikace k rekonstrukci a zároveň jsou navrženy komunikace nové, jejich trasa a rozsah je ovšem vždy předmětem jednání,“ upozornil Hynek Jordán.

Nové cesty by pro cyklisty měly velkou výhodu. Na kolech by nebylo nutné jet od Českých Budějovic po vytížené silnici III. třídy, ale bylo by možné jet z velké části mezi poli. Polní cesty by se opravovaly nejen u Branišova, ale třeba i kolem Jankova. V některých částech trasy, třeba u Dubného, se počítá s tím, že by vznikla i klasická cyklostezka. Plán je ale zatím na začátku.

Hned několik obcí chce spojit své síly, aby vznikla nová cyklistická trasa, která povede z Českých Budějovic až do Holašovic. Kromě turistů má nabídnout i obyvatelům obcí na trase bezpečnější a pohodlnější cestování na kole. Přípravy jsou nyní ve fázi studie.

Finální linie trasy podle Jana Vláška, ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky, ještě není hotova. Mimo jiné závisí na komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ), které se nyní provádějí například v katastru Branišova. Až budou dokončeny, mohlo by dojít k opravám polních cest, které by se pro cyklisty daly využít. Podle Hynka Jordána, mluvčího Státního pozemkového úřadu, by mohly být KoPÚ pro katastr Branišova zapsány do katastru nemovitostí v první polovině roku 2019, pokud vše bude bez komplikací.

Trasa by ale nevedla jen po opravených nebo nových polních cestách. Například u Dubného se uvažuje o tom, že by vznikla i klasická cyklostezka. Podle starostky Dubného Boženy Kudláčkové by to bylo třeba od Dubného směrem na Čakov po okraji lesa a k rybníku Dlouhý.

Využily by se většinou obecní pozemky, bylo by ale nutné získat i pozemky soukromníků, s těmi se začíná jednat. „Jednání jsou v počátcích,“ upozorňuje Božena Kudláčková. Podle ní by pro Dubné bylo při vzniku nové cyklotrasy výhodou to, že by sloužila nejen turistům, ale také místním obyvatelům. „Občané by mohli jezdit na kole do Českých Budějovic. Nyní jezdí po silnici, která je velmi využívaná a úzká. Pro cyklisty je to s velkým rizikem,“ říká Božena Kudláčková a dodává, že kdyby se od Dubného směrem na Branišov podařilo najít vhodnou trasu, byla by určitě hojně využívaná.

S rekonstrukcemi a opravami polních cest pro novou cyklotrasu počítá na katastru obce i starosta Jankova Jan Jílek. „Dnes jsou pro cyklisty nevhodné,“ zdůrazňuje jankovský starosta, pod něhož spadají i Holašovice. „Snažíme se vést trasu do přírody k rybníkům,“ říká k záměru Jan Jílek i když upozorňuje, že na některých místech je nevyhnutelné protnout současnou silnici třetí třídy. Trasa po celé délce také nebude klasickou cyklostezkou. Na rekonstruovaných polních cestách budou muset výletníci počítat s tím, že mohou potkat traktor nebo osobní automobil projíždějící v rámci dopravní obslužnosti. „Ale nebude tam takový provoz jako na silnici třetí třídy,“ dodává Jan Jílek. Návštěvnost Holašovic očekává i při nové trase zhruba stejnou, ale cesta bude podle něj mnohem příjemnější a bezpečnější. Nová cyklotrasa by mohla podle Jana Vláška začít sloužit za tři až pět, pokud nenastanou komplikace. A Jan Jílek dodává, že sice každá zúčastněná obec sleduje v projektu trochu jiný cíl, ale usnesly se, že společně snáze myšlenku zrealizují, aby nezůstala jen na papíře.