Z Kanovnické ulice brzy vykážou auta

České Budějovice - Pěší zóna, která propojí centrum města s Lannovou třídou, by mohla už za pár let vzniknout v Kanovnické ulici.

Jak bude zřejmě vypadat, představí útvar hlavního architekta českobudějovického magistrátu obyvatelům Českých Budějovic na pondělním setkání na nádvoří radnice.



Řeč bude o dvou plánovaných záměrech, které mají ambice zlepšit podmínky ve vnitřním městě. Jak upřesnil náměstek primátora František Konečný, diskutovat se bude o zklidnění Kanovnické ulice a úpravě venkovních prostranství v okolí vlakového nádraží. „Co se týče Kanovnické ulice, dojde ke zklidnění dopravy, předláždění povrchu a úpravám prostoru kolem kostela sv. Mikuláše,“ naznačuje zamýšlené změny. Ty se ale musí vypořádat s překážkami.



Přípravy na zamýšlenou proměnu Kanovnické ulice v centru Českých Budějovic jsou otázkou měsíců. „V současné době vybíráme projektanta a k realizaci by mohlo dojít již v roce 2019,“ naznačuje František Konečný časový harmonogram.



Záměr má přitom již za sebou překážku v podobě stanovení nových pravidel pro auta, která dnes úzkou uličkou běžně projíždějí a parkují podél chodníků. Do nových plánů se nehodí ani současné parkoviště u katedrály sv. Mikuláše, které stojí na pozemcích římskokatolické farnosti Děkanství u sv. Mikuláše.



„Řešení dopravy v Kanovnické ulici včetně parkovacích ploch bylo problémem, nicméně vše je vyřešeno,“ naznačuje František Konečný s tím, že nyní jsou na řadě majetková vypořádání mezi městem a církví, která zde část dotčených pozemků vlastní.



Jak doplňuje mluvčí Miroslav Bína, Biskupství českobudějovické s městem aktuálně jedná o možné směně dotčeného pozemku za jiný nemovitý majetek. Ten by rádo podobně jako doposud parkovací stání využívalo v rámci ekonomických aktivit při samofinancování církve.



„Město České Budějovice vnímáme jako významného partnera a jsme vždy ochotni k jednání s cílem dosažení smysluplné dohody obou stran, která přinese další možnosti při rozvoji města i diecéze,“ doplňuje Miroslav Bína.



Co vše mají změny zahrnovat, radnice obyvatelům představí v pondělí 19. června ve 20.30 h v poetické atmosféře radničního nádvoří. V případě nepříznivého počasí se diskuse přesune do sálu zastupitelstva.



Řeč ale bude i o podobě lokality v minulosti. Historické souvislosti připomene Daniel Kovář, ředitel Státního okresního archivu.