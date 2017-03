Za kardinála Vlka chystají mše

České Budějovice - Ve čtvrtek v 16 hodin a 45 minut se na Černé věži rozezní největší ze všech zvonů – 3,5 tuny vážící Bumerin.A to na znamení smutku za zesnulého kardinála Miloslava Vlka. Ten zemřel v sobotu, bylo mu 84 let.

Poslední rozloučení s Jihočechem, který byl pro minulý režim nepohodlný, se uskuteční v sobotu od 11 hodin v katedrále sv. Víta v Praze, uctít památku zemřelého se ale chystají také v Českých Budějovicích.



Miroslav Bína, tiskový mluvčí Biskupství českobudějovického, uvedl, že zádušní mše neboli rekviem za kardinála Miloslava Vlka se v krajském městě uskuteční ve čtvrtek od 17 hodin v katedrále sv. Mikuláše. „Liturgii zádušní mše bude provázet Katedrální sbor a předsedat jí bude diecézní biskup Vlastimil Kročil,“ uvedl Miroslav Bína s tím, že se budějovický biskup zúčastní i obřadu v Praze.

Bohoslužbu věnovanou Miloslavu Vlkovi, který byl v 90. letech českobudějovickým biskupem, chystají také na Biskupském gymnáziu. O jeho vznik se kardinál Miloslav Vlk totiž v minulosti zasloužil. Ta se dle slov ředitele gymnázia Zdeňka Dvořáka uskuteční v pátek v 7 hodin ráno ve studentském kostele a veřejnosti bude přístupná.



Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932, vystudoval budějovické Gymnázium J. V. Jirsíka, poté obor archivnictví na FF UK v Praze. Vysvěcen na kněze byl 23. června 1968, v roce 1978 mu byl ale „státní souhlas“ k veřejnému výkonu kněžské služby odňat. O vzpomínku na něj se podělil světící biskup Pavel Posád.

„Pana kardinála Vlka jsem znal čtyřicet let. Bez nadsázky je možno říci, že to byl velký člověk. Poznali jsme se jako kněží, znal jsem ho v době, kdy byl umývačem oken. V době, kdy vrcholila totalita, jsem ho jednou pozval na svatbu do pohraniční moravské farnosti, kde jsme spolu celebrovali. Když brzy nato dostal státní souhlas, s nadsázkou říkal, že mu to přineslo štěstí. V restauraci, kde se slavila hostina, je dodnes pamětní deska, že zde byl přítomen kardinál. Odchodem kardinála Vlka na věčnost ztrácí nejenom naše země, ale v určitém smyslu celý svět. Útěchou je nám, získá Boží království.