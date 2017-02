Za zimní úrazy může nebe i lidé

České Budějovice – Poslední pár dnů vyžaduje pohyb na ledovce značnou šikovnost. V úterý v nemocnici ošetřili po uklouznutí 14 dospělých a dítě, po autonehodách v důsledku smyku sedm dospělých a dítě.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

Čtyři zranění zůstali v nemocnici. Středa byla horší – po pádu na náledí bylo z 16 dospělých sedm hospitalizováno, k tomu tři děti, ve čtvrtek dopoledne nesměli již nemocnici opustit tři ze sedmi zraněných občanů a dítě.



„Od počátku letošního roku máme výrazný nárůst úrazů, což souvisí s opakovaným náledím,“ zhodnotil primář traumatologie Pavel Kopačka zimní situaci. „Rozsah úrazů je velký - od pohmožděnin, distorsí, zlomenin až po těžká poranění hlavy, nitrolební krvácení.

Postiženy jsou všechny věkové kategorie, ale vážná poranění ohrožující na životě jsou častější u seniorů, protože i zlomenina krčku stehenní kosti může být pro ně smrtelná. Také pády na týl,“ vypočítává lékař. Časté jsou i dětské úrazy - zlomeniny, ale obvykle se dobře a rychle hojí. Některé - například fraktury v oblasti lokte – je nutné operovat. Velmi opatrní musí být v zimě zvláště senioři, kteří snáze utrpí těžké zlomeniny kvůli výrazné osteoporoze. „Cyklistům doporučuji helmy, nejezdit mezi auta, což je v Budějovicích těžké, protože máme katastrofální nedostatek cyklostezek – můžeme se inspirovat ve Vídni, Amsterodamu, Lublani a jinde. Máme co dohánět,“ míní Pavel Kopačka. Ke snížení úrazovosti ve městech může podle něj vést i další cesta: „Máme mnoho nezaměstnaných, proč neuklízejí chodníky a cyklostezky mechanicky? Potom stačí již méně soli. Určitě to není levné, ale mnohem ekonomičtější než následná léčba těžkých poranění, která jde do statisíců,“ ulevil si primář traumatologie.



Chodci by měli při náledí nosit vhodnou obuv, v nejhorším pomůže na podrážky nalepená náplast. Na hladké spodky kozaček si lze nechat podrazit tenkou gumovou podešví. Osvědčeným protiskluzovým manévrem je nastříkání klasických tekutých řetězů na podrážky bot. Co pomůže vozu, pomůže i člověku. Nyní ale jsou hůře k sehnání a není jisté, co jejich dlouhodobé užívání provede s podešví.

Nejjistější je použití tzv. nesmeků, původně určených horolezcům a turistům, které se snadno připevní na botu. Některé typy jsou velmi nenápadné, leč vysoce účinné.