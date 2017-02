Začalo se stavět, bytů je však stále málo

Českobudějovicko - Po období stagnace přišli developeři s nabídkou nového bydlení. To ale lidé z větší části skoupili ještě před dostavbou.

Jen za poslední čtvrtletí minulého roku začali developeři v okrese stavět více bytů v bytových domech než za celý rok 2015. Jak vyplývá z nových čísel Českého statistického úřadu (ČSÚ), po období stagnace se teď stavebníci v regionu nezastaví.



Michal Kolísek z českobudějovické krajské správy ČSÚ upřesnil, že vloni začala v okrese stavba 775 bytů, což je oproti roku 2015 nárůst téměř o 45 procent.



Ani to ale nestačí. Podle jednatele realitní kanceláře Fortuna Reality Jiřího Kahouna je po bydlení v krajském městě takový hlad, že většinu z nově budovaných bytů lidé skoupí ještě v době, kdy je vidí pouze „na papíře". „To je dáno i tím, že v Budějovicích se byty nestaví průběžně, ale jen v určitých cyklech," řekl makléř.

Ani 775 nových bytů nestačí

Kdo z Jihočechů hledá k bydlení novostavbu, má největší šance v okrese České Budějovice. Michal Kolísek z českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyčíslil, že 775 bytů,které začaly vloni na Českobudějovicku vznikat, představuje téměř 40 procent celkového počtu zahájených bytů v rámci kraje.



Z nových dat ČSÚ rovněž vyplývá, že oproti roku 2015 se počet tzv. zahájených bytů na Českobudějovicku zvýšil téměř o 45 procent. „Největší vliv na meziroční nárůst měl fakt, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 začala v okrese výstavba 270 bytů v bytových domech. To je vysoké číslo. Pro srovnání – jde o 223 bytů v bytových domech více než za celý rok 2015," porovnal Michal Kolísek.

Doplnil, že kromě bytových a rodinných domů vznikají prostory k bydlení tradičně i v různých nástavbách či přístavbách bytovek či rodinných domků anebo stavební úpravou nebytových prostor na bytové.

I přes zmíněné oživení realitního trhu v krajském městě a okolních obcích trvá hlad po bydlení.



Téměř osm stovek nových bytů podle makléře Jiřího Kahouna z českobudějovické kanceláře Fortuna Reality nepříznivou situaci na realitním trhu v Budějovicích nezachrání.



„Zájem o bydlení v krajském městě je trvale veliký. I proto bývají nově budované byty z velké části rezervované ještě před dostavbou," vysvětlil Jiří Kahoun a doplnil, že i když se nyní stavbaři pustili do práce, širší nabídka na trhu s nemovitostmi byty v Českých Budějovicích nezlevní. „Jelikož nabídka nových bytů v krajském městě není trvalá, ale staví se pouze v určitých cyklech, nedaří se poptávku po novém bydlení uspokojit," sdělil makléř.



Na cenu nových bytů v bytových domech má podle něj významný vliv i lokalita. „Novostavba na konci sídliště Máj bude stát určitě méně peněz než novostavba například v Mladém," porovnal.

O nové byty mají zájem rozličné skupiny obyvatel. Asi z poloviny jsou to podle Jiřího Kahouna mladí lidé, kteří hledají první společné bydlení, případně zázemí pro sebe a své novorozené děti. Další čtvrtinu zájemců představují starší páry, které žily ve větších bytových domech společně se svými dětmi, které ale dospěly a odstěhovaly se do vlastního. „Takoví lidé se pak vracejí do menších bytů, kde mají dostatek pohodlí a nemusejí se zabývat různými opravami nebo pečovat o zahradu," poznamenal Jiří Kahoun. Poslední čtvrtinu zájemců o novostavby představují lidé, kteří si byty pořizují jako investici – sami v nich nebydlí, ale pronajímají je. „Tito lidé mají poptávku hlavně po malých bytech," doplnil makléř.



Vzrostl i počet dokončených bytů, i když ne tak výrazně jako u bytů, jejichž stavba vloni začala. Michal Kolísek z ČSÚ upřesnil, že v okrese se lidé vloni nastěhovali do 573 dokončených bytů, což je o 2,5 % více než v roce 2015. Ze všech dokončených bytů na Českobudějovicku představovaly rodinné domy 66 procent a byty v bytovkách 31 procent.