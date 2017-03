Žáci základní školy vylovili z řeky psa i pána

České Budějovice - Byl to únorový den, který už ve vzduchu sliboval příchod jara. Po zamrzlé Vltavě pluly poslední zbytky ledu.

Ilustrační foto.Foto: HZS ZK

Miloslav Faktor z Č. Budějovic se procházel kolem zamrzlé řeky. Jeho psík se najednou rozeběhl, ze břehu se odrazil a skočil…

„My šli kolem,“ popisuje hokejový obránce dorosteneckého týmu Motoru ČB Pavel Pojar. Se spolužákem ze ZŠ Grünwaldova Dominikem Véghem se přesunovali od autobusové zastávky do školy. „Pes zaběhl na poloostrov z ledu, pán si pro něj šel, nejdřív se na kře propadl pejsek, pak do vody zahučel i pán,“ vypráví Pojar. „Hned jsme za nimi běželi, drželi jsme se za ruce, oba jsme z vody vytáhli, pán byl pod hladinou až po krk.“ U kraje to nebezpečné moc není, ale pak už je ve Vltavě hloubka…

„Dominik se hodně namočil,“ přikyvuje Pavel a dodává: „Kdyby se podobná věc stala znovu, zase bychom pomohli.“ Chování mladíků ocenil také ředitel školy Vladimír Caldr.