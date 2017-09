Začíná přestavba historické budovy budějovické nemocnice

České Budějovice - Ve středu oficiálně začíná úprava vnitřních dispozic historické budovy na okraji horního areálu českobudějovické nemocnice.

Přestavba historické budovy pavilonu A bude slavnostně zahájena ve středu. Po jejím ukončení začátkem roku 2019 se tam přestěhuje psychiatrické oddělení. Z celkových nákladů 240 milionů korun hradí nemocnice čtvrtinu.Foto: Deník/Jana Zuziaková

Objekt, v jehož okolí postupně vyrostly moderní zdravotnické pavilony, osm let zeje prázdnotou. Ve více než sto let staré budově vznikne zázemí pro psychiatrické oddělení nemocnice.



O uvažovaném využití historické budovy pro psychiatrickou péči poprvé veřejně hovořil bývalý hejtman kraje Jiří Zimola v lednu loňského roku. Tehdy připomněl, že dům s označením A mnozí považovali za zbytný a apelovali na jeho prodej. Kraj to ale odmítal.

Budova na konci tehdejší Schwarzenbergovy ulice na českobudějovickém Lineckém předměstí byla vysvěcena 4. března 1914, aby sloužila nemocným. Od ní se odvíjí přímá dějinná linie Nemocnice České Budějovice. Připomíná to kniha 100 let českobudějovické nemocnice.



V současnosti je budova s označením A sice na nemocničním pozemku, ale vně tzv. horního areálu nemocnice. Od roku 2007 je prázdná. Tato stavba nebyla první nemocnicí v Budějovicích. Před její výstavbou leželi pacienti v nemocnici na Senovážném náměstí, ještě předtím na dalších místech, která obyvatelé města využívali ke své léčbě od středověku. Tehdejší špitály plnily funkci nejen nemocnic, ale také azylových domů, domovů důchodců, ústavů pro tělesně postižené nebo psychiatrických léčeben.



Vytvoření zázemí pro psychiatrické oddělení souvisí s projektem sestěhování všech pracovišť nemocnice ze dvou areálů do jediného, toho horního. Proces, který má skončit v roce 2021, spolkne 1,8 miliardy korun z prostředků nemocnice. Podle jejího ředitele Břetislava Shona přinese výrazné zlepšení kvality lékařské péče, více prostoru a pracovišť pro lékaře a jejich pacienty.