Zahrádkáře těší první květy, zemědělci kontrolují ozimy

Českobudějovicko – První květy na záhonech už těší v nastupujícím jaru zahrádkáře v regionu, zemědělci zase vidí, jak si poradilys uplynulým mrazivým časem ozimy.

Jaro již přichází.Foto: Deník/Radka Doležalová

„Máme radost, že už kvetou,“ říká například Jana Došková z Českých Budějovic na adresu sněženek, které vyrazily na záhonech u její chalupy. „Kvetou už i sedmikrásky. Bledule ještě nejsou, ani modřinky,“ popsala Jana Došková dění na svých záhonech a připojila, že už ale trhá kopřivy na první jarní očistný čaj.



Blížící se jaro už využili k prvním pracím i zemědělci. Například v Zemědělském a obchodním družstvu Borovany už přihnojili ozimy. Podle předsedy družstva Jindřicha Kořínka jsou porosty slabší ve srovnání s jinými lety, ale mají šanci vše dohnat. Důležitá však bude přízeň počasí. „Jaro by mělo přijít zvolna. Poslední roky bylo příliš rychle teplo,“ zmínil Jindřich Kořínek s tím, že nynější chladnější počasí obilovinám prospívá.



Nejlépe si v Borovanech se zimou poradily řepky, které zde zaseli na 280 hektarech. Na odhad budoucí úrody je ale podle Jindřicha Kořínka ještě brzy.



Trochu jinak „přezimovaly“ porosty v Zemědělské společnosti Dubné. „Řepky pamatujeme v lepším stavu, ale dá se to dohnat,“ zmínil předseda Jiří Návara a doplnil, že řepky, ječmeny i pšenice už přihnojili dusíkem kvůli růstu. Třeba ječmeny si po zimě v Dubném chválí. I tady by si ale přáli aby duben a květen byly vlahé.



Jaro však není znát jen na záhonech a polích. Na policích za okny se mohou leckde vyhřívat třeba malá rajčata. Několik centimetrů vysoké rostlinky už hýčká Marie Růžičková na Pražském předměstí v Českých Budějovicích. Přes léto pak rostliny pěstuje na balkóně v paneláku. Sází ale ne podle počasí za okny, nýbrž podle fází Měsíce a jeho postavení v rámci zvěrokruhu. "Zasetí ve vhodné fázi měsíce ovlivňuje úrodu, tak jako u bylin sběr ve správný čas násobí účinky," říká o své zkušenosti Marie Růžičková.



Podle meteorologa Jaroslava Hintermüllera se letos očekává průměrný březen, chladnější než v posledních letech bylo zvykem. „Jaro se až tak neblíží,“ říká Jaroslav Hintermüller k výhledu na nejbližších deset dnů. Od severozápadu a od severu má do České republiky proudit nadále chladnější vzduch a noční teploty by měly být kolem nuly a denní maxima nejvýše kolem 11 až 13°C, v nejbližších dnech ale jen 7 až 10°C.



I srážky mají být „březnově“ normální. S přechodem jednotlivých frontálních systémů budou souviset deště, ale ne mimořádné. Teplotní rekord naměřený pro České Budějovice pro 9. březen pochází z roku 1977 a má hodnotu 18,7 °C. Nejvyšší zaznamenaná březnová teplota v Českých Budějovicích připadá na 17. března 2012 a činí 22,3 °C. „Takové teploty určitě nečekáme. Počasí bude chladnější, než bývalo v minulých letech,“ předpovídá ale nejbližší počasí Jaroslav Hintermüller.



„Suchý březen, mokrý duben, chladný máj, v stodolách ráj,“ takové počasí naznačuje jako ideální z pohledu zemědělců jedna ze starých pranostik, zejména kvůli březnovému setí.



Z dalších je možno citovat třeba: Březen mokrý a deštivý, úrodě se protiví nebo v březnu lžíce vody, dvě putny bláta. Ale také se říká: Březen bez vody, duben bez trávy.