Zakrytá kašna loni způsobila rozruch. Prkna víří emoce dodnes

České Budějovice – Projekt Vnímání, který vzbudil před rokem rozruch, je stále předmětem diskusí.

Za projektem Vnímání stojí architekt Jan Šépka.Foto: Deník/ Radka Doležalová

Před rokem skončila kontroverzní výstava Vnímání.



Na tři týdny vyrostla v loňském září kolem Samsonovy kašny, skvostu českobudějovického náměstí, hlavního a jediného exponátu výstavy Vnímání, sedmimetrová věž z prken. Ke kašně bylo možné přijít pouze „lávkou“ z okna Domu umění. Výstava, jež měla za cíl oživit veřejný prostor, oslovila i lidi, kteří by jinak do galerie nepřišli. Zprvu byla přijata jako kontroverzní, ale přilákala rekordní počet návštěvníků a psalo se o ní v prestižních architektonických časopisech v zahraničí. Iva Sedláková z odboru kultury přikyvuje: „Oběhla celý svět.“ Podle průzkumů časopisu Art+Antiques se jednalo o výstavu, na níž za jediný den přišlo nejvíce lidí v Česku. Autor, architekt Jan Šépka, byl potěšen, že veřejnost zajímaly i debaty o smyslu výstavy.



Projekt přilákal do města spoustu lidí. To potvrzuje také Petr Šalda z hotelu Zvon na českobudějovickém náměstí. Setkal se totiž s lidmi, kteří přijeli právě kvůli zakryté kašně. „Dalo to naše město na mapu,“ říká. Průvodkyně Květa Macková, jejíž klienti jsou hlavně senioři z německy mluvících zemí, zaznamenala naopak reakce veskrze negativní. „Dlouhodobý efekt výstavy jsem nepozorovala,“ uvedla. Její klienti se do města totiž nevracejí.



Zájem o kulturu ve městě vzrostl. „Zda kvůli ní chodí do Domu umění více lidí, si netroufám říct. O to ale nešlo,“ nechal se slyšet kurátor Michal Škoda.



Infobox 1

Vnímání v Českých Budějovicích

1 od 8. září do 2. října 2016, autor Jan Šépka, kurátor Michal Škoda z Domu umění

1 cílem – rozpoutat diskusi o vnímání veřejného prostoru

1 kolem Samsonovy kašny vyrostla sedmimetrová zeď z tmavých prken, navštívit ji bylo možné z Domu umění



Infobox 2

Recyklování

Dřevo ze sedmimetrové zdi kolem Samsonovy kašny dále použila stavební firma, která ho pro účely výstavy zapůjčila. „To byl záměr,“ říká Jan Šépka.