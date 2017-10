Zámek Mitrowicz bojuje v soutěži

České republika - Koloděje nad Lužnicí – Důvod k radosti mají v těchto dnech na zámku Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí.

Po několika letech náročné práce, restaurování a obnovy zámku, který byl kompletně v havarijní stavu se původně renesanční tvrz dostala až do finále soutěže od Czech Tourism – DestinaCZe. Spolu s dalšími čtyřmi památkami tak bude také jeden jihočeský zástupce pomyslně bojovat o prvenství v kategorii Fénix – památky, kterým se podařilo vdechnout nový život.



Postup do finále potěšil i Michala Bedřicha, správce zámku v Kolodějích nad Lužnicí. „Je to pro nás pomyslná odměna za těch devět let usilovné práce,“ řekl Michal Bedřich.



To, jestli ale nakonec zámek Mitrowicz uspěje vedle Dačického domu v Kutné Hoře nebo zámku ve Svijanech záleží na lidech. Ti mají do 29. října možnost dát hlas památce či objektu, který je jejich srdci nejbližší. Na vylosované navíc čekají zajímavé ceny. „Jednou z cen je i pobyt v zámeckém apartmá,“ prozradil Michal Bedřich. Hlasovat mohu čtenáři zde: http://www.ceskozemepribehu.cz/destinacze