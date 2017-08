Země živitelka začala. Potrvá do úterý.

České Budějovice - Již čtyřicátý čtvrtý, a podle organizátorů zlomový ročník, Země živitelky na výstavišti v Českých Budějovicích právě začal. Podtitul tohoto ročníku je Cesta zemědělstvím.

Prezident republiky Miloš Zeman zahájil ve čtvrtek výstavu Země živitelka.Foto: Deník/ Radka Doležalová

Na zahájení přijela delegace ze Zambijské republiky, Slovenské republiky, z dalekého Ázerbájdžánu, Kuby, delegace z republiky Srbsko, z Bosny a Hercegoviny a Běloruska. Poslední slovo při zahájení měl prezident republiky Miloš Zeman. „Vážený pane prezidente Klausi, vážený pane prezidente agrární komory, vážený prezidente potravinářské komory…to je tady najednou prezidentů, co? To se takhle málokdy sejde," vtipkoval hned v úvodu Miloš Zeman.



V projevu zdůraznil, že pokud máme mít v lásce dotace EU, tak proto že z nich něco vyrábíme, ne proto, že dostaneme dotace na to, abychom výrobu zastavili. Na závěr projevu okomentoval projekt Richarda Brabce, ministra životního prostředí, ochrany vody zvaný „děsťovka". „Nic proti tomu. Ať má každý domek sud na zachycování vody. Stejně už ho většina domků má, tímto se ale problém neřeší. Před sto lety bylo v naší zemi stokrát více rybníků než teď," uvedl Miloš Zeman problém. Obnova malých, středních i velkých rybníků je dle jeho slov řešením. „Závěrem oznamuji vám, že v Lánském parku jsme obnovili zašlý rybník, Václave," dodal Zeman s úsměvem na bývalého prezidenta České republiky. Prý je lepší udělat malou věc, než říkat druhým, co musí udělat oni.



Prvně můžeme na Země živitelce vidět zábavnou zónu pro děti nazvanou Dětský zemědělský svět.