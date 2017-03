Zemřel kardinál Miloslav Vlk, bylo mu 84 let

Praha /ROZHOVOR, VIDEO/ – Byl jednoznačně mužem zápasu. Slovenský expres v barvách Motoru Michal Chovan (29 let) dvěma góly zařídil nesmírně cennou výhru svého týmu 2:1 ve třetím semifinále play off první WSM ligy v Praze na Slavii. A to ještě stačil další velké šance zahodit.