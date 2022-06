Evropské země se v posledních měsících dostaly do zapeklité situace. Jejich představitelé musí hasit diplomatické krize související s válkou na Ukrajině a zároveň jim přímo pod rukama bobtnají další problémy. Současná krize na trhu s energiemi by pro tisíce Čechů mohla znamenat pád do energetické chudoby. Spoustu otěží ale v současnosti bohužel drží právě Rusko – a bylo by zbožným přáním doufat v přátelskou debatu. Ruskému plynu zvoní hrana a je čas hledat náhradu.

Rostoucí náklady na bydlení zasáhnou stovky tisíc rodin

Vojtěch Vosecký

je expert na cirkulární ekonomiku a poradce Magistrátu hl. m. Prahy

Nemá cenu zoufat nad roky, kdy vlády odsouvaly problematiku energetické soběstačnosti na druhou kolej. Vývoj událostí se nedal předpokládat. Jsem rád, že jsme ve spolupráci s náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem našli společnou řeč už dříve, což by se už brzy mohlo promítnout do každodenních životů Pražanů. Cirkulární ekonomika, díky které měníme pražské odpady na zdroje, je totiž jednou z možných odpovědí na energetickou krizi. A Praha v nejbližších letech otevře brány bioplynu naplno.

Záměr výstavby první pražské bioplynové stanice je už prakticky hotový. V první fázi dojde pravděpodobně k odkupu již fungující stanice, zároveň ale bude zahájena i výstavba zbrusu nové bioplynky. Zdrojem pro výrobu bioplynu bude především obsah hnědých popelnic a biomasa ze zahrad po celém městě. Tedy přesně ten druh odpadu, jehož vzniku nezabráníte a který teď končí nesmyslně na ve spalovně. Díky uplatnění principů cirkulární ekonomiky však najde nové využití.

Co tedy bude vlastní výrobna bioplynu pro město znamenat? Až 50 tisíc tun svezeného organického odpadu ročně, ze kterých bude možné po pročištění vyrobit až 3,5 milionu kubíků bioCNG. Na to by mohlo jezdit třeba 200 autobusů MHD Prahy – to je asi pětina městské flotily – nebo všechna auta Pražských služeb, plus by nám ještě zbylo zhruba 60 procent na vtláčení do sítě. Anebo by se mohlo do sítě natlačit všechno. Možností využití je zkrátka mnoho a tranzice na bioplyn může Praze pomoci z hlediska její závislosti na externích dodavatelích plynu i dalších energií.

Plyn už drahý zůstane

Odpad je zužitkován za účelem výroby bioplynu; v tomto procesu ale vzniká i další cenná surovina. Tyto zbytky mají kvality organického hnojiva, které využijí zemědělci i správci městské zeleně. Vzhledem k tomu, že Praha už na své půdě v minulosti zakázala jakékoliv neekologické zemědělské metody, nebojím se, že by si tento vedlejší produkt z bioplynové stanice nenašel využití.

Zdroj: Deník

Bylo by naivní a nezodpovědné tvrdit, že bioplyn je zaručenou cestou z krize, nebo jej vydávat za samospásný lék na veškeré problémy. I kdyby po celé republice všechno probíhalo hladce a dosáhlo se maxima, budeme schopni uspokojit spotřebu zhruba pěti procent českých domácností. Závislost na fosilních palivech jen tak nezmizí, to je prostě fakt. Zužitkování biometanu ovšem zůstává důkazem toho, že se věci dají dělat jinak.

To by měli mít vrcholní politici v této době, kdy jsou nuceni přehodnocovat energetickou politiku a sestavu energetického mixu, na paměti. Podobné projekty sice provázejí nutné porodní bolesti, nicméně jde na každý pád o investici do budoucnosti. Neochota podnikat obtížné kroky nás do současné situace dostala. Praha už se na cestu čisté energetiky vypravila. Bude jí zbytek republiky následovat?

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.