Nešlo ale jen o bizarní výsledek a že se favorit na postup nečekaně nadřel. Rumunský klub před zápasem prošel neskutečnou kalvárií, na kterou se bude vzpomínat i po letech. Mužstvem se prohnala nákaza koronavirem a pozitivní testy vystavily stopku devíti hráčům a osmi členům realizačního týmu včetně trenéra Antona Petrey.

Pravidla UEFA ale hovoří jasně. Pokud mužstvo dá dohromady 13 dospělých hráčů, mezi nimiž je alespoň jeden zdravý brankář, zápas se hraje. Náhradní kouč Mihai Pintilii jich měl k dispozici nakonec čtrnáct. V zápase plném zvratů nevyužil FCSB hned dvojnásobnou přesilovku po dvou vyloučeních soupeře a nakonec se musel protrápit k postupu přes zmíněný nervy drásající rozstřel.

„Byl to šílený zápas a doufám, že už nikdy takový nezažiju. Před zápasem to byla hodně těžká noc. Nespal jsem a mnoho hráčů se pětkrát nebo šestkrát probudilo. Není to příjemné, když nevíte, jestli také nemáte covid-19. Bojíte se. Nakonec to dobře dopadlo a vracíme se s postupem,“ citovala Pintiliiho rumunská média.

V dalším kole se FCSB už ve čtvrtek utká s Libercem. A jeho trenér Pavel Hoftych musí mít pořádně zamotanou hlavu, protože těžko může předpokládat, v jakém složení soupeř nastoupí, když to netuší ani jeho protějšek na rumunské lavičce. FCSB v týdnu narychlo získal dva nové hráče, na druhou stranu mu svaz zamítl přeložení ligového zápasu.

S Libercem se navíc nesmí hrát v Bukurešti. Bylo by to skoro až úsměvné, co může jeden klub potkat naráz za trable. Kdyby ovšem za celým příběhem nebyl velký červený vykřičník. Tohle může v dnešní šílené době potkat kohokoliv! Měli bychom si zvykat?