Česko se v koronakrizi chová skoro jako součást Německa

Při pohledu na mapu koronavirové krize se jen potvrzuje to, co si myslím už dávno. Že Česku v mnoha ohledech vůbec nejbližší částí Evropy není ani tak jazykově blízké Slovensko, jako Německo, byť spíš to východní.

Foto: Deník

A Němci a Rakušané vůbec. Máme tu, v porovnání se zbytkem V4, vysoký počet nakažených, poměrně mnoho úmrtí. Ale zase relativně hodně testujeme, jsme docela disciplinovaní v plnění vládních nařízení, v domácím šití roušek dokonce aspirujeme na mistry Evropy. Pásky kolem osad nic neřeší Přečíst článek › To, co máme s Němci společné, je i dobrý stav nemocnic, dostatek lůžek s péčí o těžce nemocné. Jsme takoví Němci mezi Slovany. To, co nás odlišuje, je připravenost na tuto krizi. Politická i ekonomická. Zatímco Němci mají za dobré roky takříkajíc našetřeno, my ne. V Německu vládne velká koalice v čele s váženou Angelou Merkelovou, u nás menšinová vláda podporovaná komunisty s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem, proti němuž se těsně před koronakrizí konaly největší demonstrace od listopadu 1989. Hausnumera Přečíst článek › O rozdílu mezi spojujícím prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a rozdělujícím Milošem Zemanem nemluvě. Český boj s koronavirem chaoticky poskakuje, německý plyne. To německé objetí Česka se možná dnes projevuje vyšším počtem nemocných. Ale v brzké budoucnosti může být naší spásou. A snad i příkladem.

