Ve středu proběhl v Praze další summit ministrů energetiky. Jeho hlavním výsledkem bylo, že se státy Evropské unie po neúspěšném pokusu z letošního roku pokusí příští rok v létě začít kupovat zemní plyn společně. Ano, čtete správně, v létě příštího roku. A tak je to se společným postupem států Unie při řešení energetické krize se vším.

Výsledky jsou hubené. Máme v Unii sice téměř plné zásobníky plynu, ale naplněné doslova za krvavou cenu. Cenu, kvůli níž teď budou krvácet rodiny, podniky, rozpočty států, nebo spíš všichni dohromady.

Češi fandí Ukrajině. Víc, než se zdá

Při setkáních s českými politiky má člověk často pocit, že za to mohou vždy ti druzí, případně „neschopná Evropská komise“. Jenže ono to tak není. My, Česká republika, jsme v čele Evropské unie. A smysluplná dohoda na „evropském řešení“ dodávek a cen plynu je naší zodpovědností. Naším výkonem v této oblasti, nikoli megasummitem na Hradě, se bude poměřovat úspěch našeho unijního předsednictví.

Je nejvyšší čas přepnout na nejvyšší výkon a dotlačit státy Unii k dohodě. A ne se tvářit, že „oni“ se nedohodli a my s tím nic nenaděláme.