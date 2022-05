Je strašně dobře, že francouzské prezidentské volby vyhrál znovu tak přesvědčivě takový Evropan, jakým je Emmanuel Macron. Je to zásadní právě teď, kdy se ruskou agresí proti Ukrajině Evropa otřásá v základech.

V přímém přenosu sledujeme nejen doufejme blížící se bankrot putinovského Ruska, ale také bankrot celé dosavadní evropské a především německé politiky vůči Kremlu. Politiky, která desetiletí spoléhala na to, že evropské peníze připoutají fašizující ruský režim k Západu. Natolik, že se vzdá svých agresivních plánů a bude se chovat civilizovaně. Jenže stal se pravý opak.

Evropské a znovu především německé peníze využil Vladimir Putin nejen k tomu, že si kremelská smetánka nakradla na život ve stylu carské šlechty 19. století. Ale i k tomu, že posílil ruskou armádu. Natolik, aby si Kreml mohl dovolit rozpoutat válku proti svému největšímu sousedu, proevropské Ukrajině. Současně s tím evropské země škrtaly v armádních rozpočtech, znovu s Německem na jednom z prvních míst. Vždyť přece Ruska se nebylo třeba obávat.

Ne že by v kšeftech s Putinem Francie nejela také, ale přece jen si Paříž udržovala na rozdíl od Berlína vůči Moskvě větší odstup. Solidně investovala do armády i do svých jaderných sil, po odchodu Británie jediných v celé EU. A snažila se Evropu přesvědčit, že pokud chce hrát EU ve světě v příštích desetiletích jednu z hlavních rolí, musí být nejen ekonomickou, ale i vojenskou velmocí.

A toho lze dosáhnout jedině tím, že spojí své síly i ve vojenské oblasti a zároveň bude na obranu dávat mnohem více, než většina Evropanů dosud dávala. Dobré na tom bylo i to, že u Macrona v tom nebyl žádný antiamerikanismus, právě naopak.

Macron, nezatížený německou plynovou ruskou hypotékou, se nyní může plně ujmout vedení Evropy. Evropa ho opravdu potřebuje.