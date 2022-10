Druhé kolo hlasování do zastupitelstev měst a obcí, tedy sestavování obecních a městských rad, jasně ukazuje, že na této úrovni žádné ideové příkopy neexistují. Vedle sebe častěji než často zasednou zástupci ANO, ODS, lidovců, TOP 09 či Pirátů. Tento fakt mě vede k závěru, že společnost je sice na některých tématech štípnutá napůl, ale rozhodně to nejsou ta typicky lokální. To je dobrá zpráva, na níž by prezidentští kandidáti mohli stavět tezi o zakopávání příkopů. Musí se ovšem ohlížet i na výsledek voleb do třetiny Senátu.

Druhé kolo voleb může být referendem. O Babišovi

Potvrdilo se, že v soubojích tohoto typu kandidáti hnutí ANO fatálně prohrávají. A pravděpodobně by se přesně totéž stalo Andreji Babišovi, kdyby se rozhodl ucházet o Pražský hrad. Možná se chystá nasadit místopředsedu hnutí Karla Havlíčka, ale tím by si nepomohl. Daleko chytřejší postup zřejmě vymyslel Miloš Zeman. Pokud by totiž Babiš podpořil Josefa Středulu, mohl by právě šéf odborářů být kandidátem levice, končícího prezidenta a hnutí ANO. Se značnou šancí dostat se do finále.

Dnes Petr Fiala oznámí postoj koalice Spolu. Jsem si skoro jistá, že zazní tři jména: Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Petr Pavel. Tyto tři osobnosti jsou pro trojkoalici přijatelné a strany v ní seskupené nechají plně na voličích, ke komu se přikloní. V tom případě by se lednové prezidentské klání mohlo odehrát na zajímavém půdorysu, kdy nakonec proti sobě bude stát favorit Miloše Zemana a Petra Fialy, Mariana Jurečky a Markéty Pekarové Adamové.