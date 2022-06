Ve čtvrtek se novinářům představili manželé Danuše a Robert Nerudovi. Harmonický pár, kterému to sluší. Když jsem je viděla pózovat fotografům, uvědomila jsem si, jak důležité je v mediálním a internetovém věku myslet i na tuto část prezidentské kampaně. Tisíce videí, postů, snímků z nejrůznějších prostředí na Instagramu. To vše má na starost profesionální štáb, který uchazečům o nejvyšší státní post detailně radí, co, kdy a jak.