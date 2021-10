Přede dvěma týdny skončily volby do Poslanecké sněmovny, ale politicky je mezi dneškem a 9. říjnem vzdálenost několika světelných let. Shrňme si základní fakta.Projekt dvou opozičních bloků SPOLU a PirSTAN uspěl, dohromady získaly pohodlnou většinu108 hlasů. Hnutí ANO má 72 křesel, tudíž největší poslanecký klub. V dolní komoře poprvé od vzniku České republiky nezasednou zástupci ČSSD a KSČM. Okamurovo SPD si udrželo svých deset procent, které ho ale v nové konstelaci významově marginalizují. Andrej Babiš záhy uznal porážku a oznámil nejenom odchod do opozice, ale také odmítnutí dvou premiérských pokusů, které mu prezident slíbil.

Miloš Zeman je od 10. října hospitalizován a podle vyjádření lékařského konzilia „není v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a možnost návratuk jejich výkonu v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná“. Informaci si vyžádal předseda Senátu Miloš Vystrčil poté, co mu ji kancléř Vratislav Mynář odmítl poskytnout, ačkoliv ji znal. Poslanci a senátoři zvažují aktivaci článku 66 Ústavy ČR, podle něhož by většina prezidentských pravomocí přešla na premiéra a předsedu sněmovny, „nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat“.Zatímco pětka se radí o programových bodech příští vlády a personálním obsazení ministerstev, lidé se klepou strachy z toho, co uvidí na složenkách v kolonce elektřina a plyn. Navíc se o slovo hlasitě přihlásila podzimní covidová vlna.

Andrej Babiš se snaží řešit ak-tuální problémy, v Bruselu vyjednává, až se z něho kouří, chce lidem pomoci aspoň snížením DPH na energie. Vítěze voleb pobízí, aby co nejrychleji převzali otěže. Mynáře vyzval k rezignaci a kritikou zdrtil místopředsedu ANO Vondráčka za jeho partyzánskou návštěvuu prezidentova lůžka. Pětikoalice neumí na novou tvář vzorného demokratického politika Babiše reagovat.O Petru Fialovi není týden slyšet. Viditelný je jen šéf KDU-ČSL Ma-rian Jurečka, čerstvý expert na energetiku, jenž se v minulosti profiloval coby agroodborník. Dosluhující ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) v tom spatřuje lobbistickou ruku zákulisních hráčů. Tedy přesně to, čeho by se příští vláda měla vyvarovat. Do toho pravicový Senát naznačil, že zamítne zmrazení platů politiků, přičemž budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 zároveň vypouští balonky o vyšší spoluúčasti pacientů a různé kvalitě péče podle peněženky pojištěnců.

Lidé, kteří volili proti Babišovi kultivovaného emeritního rektora Masarykovy univerzity Fialu, dávali hlas slušné debatě, konsenzu, noblese a poctivé službě veřejnosti. A také obnovení důvěry mezi vládnoucí elitou a občany.Je přece šílené, že už čtrnáct dnů se v Česku vede vášnivá debatao tom, jakou chorobou trpí jeho prezident, zda se falšuje Zemanův podpis, z jakého důvodu drželv ruce úřední listinu bez data, kdo pustil návštěvníky na JIP bez respirátorů a nemají-li Mynářovi na čistírnu, když kancléř chodí stálev jednom obleku, košili a kravatě. Mlha, kterou prezidentovo okolí vypouští kolem nemocného Miloše Zemana, je toxická. Otravuje ovzduší v zemi a dokládá, že jsou tady pořád ti nahoře a my ostatní.Fialova vláda zajisté bude muset řešit akutní problémy domácností, energetickou chudobu, rozpočeta očkování, ale nic nepůjde dobře, pokud na svou stranu nezíská většinu lidí. Tedy nikoli jen své voliče, ale především ty ostatní. Proto by měla čile spolupracovat s poslanci ANO a příznivcům propadlých levicových stran dávat najevo, že nejsou bez opory. Na můj vkus seo to zatím příliš nesnaží.