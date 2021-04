Pandemie covidu zasáhla každého. Bez rozmýšlení si dokážeme vybavit mnohé, kteří v boji s virem prohráli. Jsou to oběti epidemie. Už více než 27 tisíc. A jejich rodiny.

Foto: Deník

Jsou to školáci. Měsíce sociální izolace a obrazovky počítačů u nich narušily návyky ve věku, kdy každá chyba pro ně může mít celoživotní dopad. Jsou to starší lidé a děti v ústavech a dalších zařízeních strádající bez kontaktu s blízkými. Jsou to podnikatelé, kterým krize nadobro zničila živnost.