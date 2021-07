Majitelka jednoho obchodu v jednom městě zakazuje vstup očkovaným proti covidu. (Nepíšeme, o jaký obchod jde, abychom mu nedělali inzerci, pokud jde o vypečenou reklamní akci zdarma.)

Dalo by se to odbýt snadno. Stejně by mohl být zakázán vstup lidem, kteří věří, že Země je kulatá. Nebo těm, kteří se rozhodli rodit v nemocnici. Případně těm, kteří používají k placení karty. Nějaká záminka by se vždycky našla.

Jenže vtipkování nad nechytrým nápadem má své meze. Skoro polovina lidí v Česku v době vrcholící epidemie věřila paranoidním teoriím. Jinde vybičovaný dav pod jejich vlivem vyraboval americký Kapitol. Podivně střelené pohledy na svět se šíří jako virus, mutují a napadají lidské duše. A žádná vakcína proti nim není.

Boj proti nerozumu a nelogice je tedy součástí boje proti pandemii a zachraňuje životy. Vláda by tedy neměla spoléhat jen na seriózní média, která tento boj vedou. Měla by vložit víc úsilí a fištronu do kampaně pro očkování. Lidé, kteří věří popleteným teoriím, si zaslouží úctu jako každý jiný. Úkolem všech veřejných činitelů je však přesvědčit je o tom, že se mýlí.