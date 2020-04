Ekonomika versus zdraví

Vláda dnes oznámí, jak bude uvolňovat přijatá restriktivní opatření. Kaskáda tří až čtyř vln by měla skončit do června a spustí se podle velikosti prodejní plochy a možnosti dodržovat příkazy hygieniků. Klíčové slovo stále budou mít epidemiologové, kteří kdykoli mohou nasadit zpětný chod. Jenže dokážou to?

