Zajímavý bonus pro voliče nabídla koalice Pirátů a STAN. Představila čtyři desítky aspirantů na nejvyšší vládní posty, tedy nejen ministry, ale také náměstky či poradce. Je zřejmé, že jde především o snahu předsedů Ivana Bartoše a Víta Rakušana odkrýt karty a ukázat, s jakými lidmi chtějí spravovat zemi efektivněji, občansky přívětivěji a kompetentněji než současná garnitura.

Mezi nominanty není žádné překvapivé jméno, snad jen bývalý starosta Semil a otec zákona o registru smluv Jan Farský coby kandidát na ministra obrany trochu překvapí. Pozitivní je angažmá senátorů Marka Hilšera, Mikuláše Beka či Davida Smoljaka.

Sympatická čitelnost však má dva háčky. Zmíněný dvojblok sice může volby vyhrát, ale určitě nebude sestavovat vládu sám. Ministerské posty se stanou důležitou směnnou hodnotou při ladění programového prohlášení nebo obsazování sněmovních funkcí. Zkrátka Piráti a Starostové se budou muset o křesla dělit.

Skutečnou šanci zasednout ve Strakově akademii má zhruba šest lidí ze zveřejněné sestavy, jmenovitě oba předsedové (premiér Bartoš a ministr vnitra Rakušan), Petr Gazdík či Lukáš Bartoň na školství, Olga Richterová na sociální věci, Věslav Michalik na finance, David Smoljak na kulturu.

Od dvojkoalice by také bylo fair, aby lidem řekla, že velká část z nabízených jmen jsou současní poslanci (třináct) nebo senátoři (čtyři). A mnozí z nich budou volebními lídry. Byli to ale právě Piráti, kteří ve sněmovně v pátek prosadili svůj návrh zákona o klouzavém mandátu. Znamená to, že známé tváře a tahouni kandidátek sice budou zvoleni do sněmovny, ale pokud se stanou ministry, svého mandátu se vzdají.

Je tedy poctivé sdělit, že v případě úspěchu nebude v poslanecké lavici sedět Rakušan, Bartoš, Fiala, Jurečka, případně Schillerová, Havlíček či Babiš, protože se přesunou na ministerstva. Ve volbách tak budou fungovat jen jako kluci a holky z plakátu, kteří se poslanecké práci nakonec věnovat nebudou.