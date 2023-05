Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Lidé demonstrují, neboť touží něco změnit. V Česku chodili na Letnou, protože nechtěli Babiše. Teď mají Fialu a zase láteří. Těžko ovšem říct, proti čemu nejvíc. Proti drahotě, inflaci, vysoké ceně potravin a energií. To jistě důvod je, ale otázka zní, zda to všechno lze připsat na vrub pětikoaliční vládě.

Šílenství kolem DPH

Rozhazovalo se hlavně v minulosti, zdaleka nejen kvůli covidu. Zásadní penzijní reformu neudělala žádná politická reprezentace, byť je z mnoha důvodů nezbytná. Když teď ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ohlásil poměrně krotké změny ve valorizačním mechanismu a podmínkách odchodu do předčasného důchodu, opozice šílí a vše odmítá.

A Jindřich Rajchl bude mít důvod, proč svolávat další srocení lidu. Podle mě ale neplní Václavské náměstí primárně proto, že nepodporují Ukrajinu. Nebo že by se jim dařilo špatně.

Vím o mnoha podnikatelích, kteří tam vyrazili z jiného důvodu. Mají dojem, že na jejich hlas lidé u mocenského kormidla kašlou. Že je nezajímá. Jsou si jistí, že by vše mohlo fungovat lépe (úřady, digitalizace, daňový systém, školství), ale kvůli chaotickému a nekompetentnímu politickému vládnutí to drhne, kam se podívají. A navíc na ně dopadá deka vynucovaného souhlasu.

Macron má pravdu. Evropa má stát na vlastních nohou

Nikdo nikomu nic nezakazuje, každý může protestovat dle libosti, ale jakmile nepatříte do hlavního proudu, jste prostě mimo něj. Nejste dost dobrý, uvědomělý, zarovnaný v řadě. Možná to je hlavní důvod nespokojenosti. Pocit, že kdo není s těmi nahoře, není demokrat. To současná garnitura opomíjí. A tak musí počítat s dalšími Václaváky i volebními prohrami.