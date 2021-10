Vláda přijala rozumná opatření proti šíření covidu.

Bohužel je přijala pozdě, takže není jisté, zda epidemii zbrzdí dostatečně. A už vůbec není zaručeno, zda je budou lidé, kteří si zvykli na volnost, dodržovat.

Zejména to platí o restauracích a barech. Tam nejenže nikdo zákazníky nekontroloval. Většinou ani personál, natož hosté nenosili respirátory. Teď musí zaměstnanci žádat potvrzení o takzvané bezinfekčnosti. Čili musíte mít ukončené očkování, doklad o prodělaném covidu, či platný test. S důrazem na slovo platný. Průkaznost antigenních testů byla správně snížena na jeden den, PCR testů na tři. Navíc budou stát peníze

Důvodná ale nečekaná přísnost vyvolá třenice, konflikty a odmítání. Kdyby toto opatření bylo platné trvale i přes léto, jako ve většině civilizovaných zemích, mohla být infekce zkrocena. A nikde žádná zloba.

Podobně bude obtížné vždy dodržet respirátory na pracovištích. Zvlášť, když školáci zatím dostávají „dispens“. Je to nesmysl, přes to, že ho hlásá oblíbený ministr Plaga. Mezi mladými neočkovanými lidmi se koronavirus šíří rychle.

Vláda by nyní pochopitelný tlak na to, aby se lidé nechali očkovat, měla doprovodit mohutnou pozitivní kampaní. A, i když to není populární, důsledně dohlížet na to, co zavedla. Politicky jí už o nic nejde, tož může konat dobro.